Em dia de agenda fraca, dólar cai 0,50%, a R$ 4,9734, com exterior e realização de lucros

O dólar à vista abriu a semana em baixa no mercado doméstico de câmbio, em dia de valorização das commodities e enfraquecimento global da moeda norte-americana. Operadores relataram entrada de fluxo comercial e ajustes para realização de lucros. Investidores já se movimentam para a rolagem de posições no segmento futuro na virada do mês e para a disputa pela formação da última taxa ptax de março, na quinta-feira, 28. Afora uma alta pontual pela manhã, quando chegou a superar o nível de R$ 5,00 na máxima (R$ 5,0064), a divisa trabalhou em queda ao longo do restante da sessão desta segunda-feira, 25. Com mínima a R$ 4,9725, o dólar à vista fechou cotado a R$ 4,9734, em queda de 0,50%. Com o tombo desta segunda, a moeda praticamente zerou os ganhos no mês (+0,02%). Houve boa liquidez para um início de semana, com o contrato de dólar futuro para abril movimentando mais de US$ 11 bilhões.

"O câmbio tem uma queda hoje, mas ainda está num nível bastante elevado. Parece mais um movimento de correção, dado que semana passada houve uma pressão mais significativa com as decisões do Federal Reserve e do Copom", afirma a economista do Ouribank Cristiane Quartaroli, ressaltando que a alta das commodities teve efeito positivo sobre o desempenho de divisas emergentes. As apostas em torno dos rumos da política monetária nos Estados Unidos e no Brasil devem continuar a guiar os negócios nos próximos dias. Aqui, saem na terça-feira, 26, o IPCA-15 de março e a ata do encontro Copom na semana passada. Espera-se que o colegiado do Banco Central esmiúce as incertezas que o fizeram mudar seu "foward guidance", passando a indicar corte da Selic em 0,50 ponto porcentual em sua "próxima reunião", em vez de nas "próximas reuniões", como constava em seus comunicados anteriores.