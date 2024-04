Dólar recua seguindo tendencia externa em semana de Ptax e mais curta por feriado

Em semana de formação da taxa Ptax do fim de março, na quinta-feira, o dólar opera em baixa moderada nesta segunda-feira, 25, alinhado à tendência externa em meio à alta leve do minério na China e dos preços do petróleo. A valorização dos rendimentos dos Treasuries é contraponto.

Investidores aguardam discursos de dois dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e dados dos EUA nesta segunda-feira, antes da publicação do PIB norte-americano do quarto trimestre, na quinta, além da inflação PCE e discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ambos na sexta-feira, quando os mercados fecham no Brasil, Estados Unidos e Europa por conta do feriado de Sexta-feira Santa. Por enquanto, o mercado opera sob a premissa de que o Fed continua planejando cortar seus juros três vezes este ano.

No radar local estão a ata do Copom e o IPCA-15, amanhã, e o Relatório de Inflação do primeiro trimestre, na quinta-feira.