Desenrola: Última semana para renegociar dívidas; veja como aderir

As dívidas poderão ser renegociadas desde que tenham sido negativadas entre 2019 a 2022, cujo valor atualizado do débito seja inferior a R$ 20 mil. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Programa do Governo Federal para renegociar dívidas com descontos de até 96%, o Desenrola Brasil estará disponível somente até esta semana, no dia 31 de março. O programa foi prorrogado por três meses no fim de 2023. As negociações são feitas pelo site. Confira o passo a passo para aderir ao Desenrola: Acesse o site do Desenrola Brasil;

Faça login com a conta gov.br;

Analise as oportunidades de renegociação;

Selecione a(s) dívida(s) com desconto;

Selecione o banco e a forma de pagamento;

Finalize o processo e aguarde a desnegativação. “A plataforma do Desenrola Brasil disponibiliza a lista de dívidas que poderão ser negociadas no programa, o desconto ofertado pelo credor e a respectiva situação de cada uma delas”, aponta o órgão governamental.

Com pagamento à vista ou parcelamento em até 60 vezes, o intuito do programa é recuperar as condições de crédito de devedores que possuam dívidas negativadas e, assim, reduzir o nível de endividamento da população, acrescentou o Governo. São contemplados devedores na forma de Pessoa Física, com renda bruta mensal de até dois salários mínimos ou que integrem o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). De forma digital, as dívidas podem ser renegociadas desde que tenham sido negativadas entre 2019 a 2022. O valor atualizado do débito deve, além disso, ser inferior a R$ 20 mil.

Bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade e mais de 600 empresas aderiram ao programa. Após escolher as dívidas, as pessoas poderão optar por um banco para a negociação. “A baixa das dívidas será solicitada pelo credor junto ao SPC, Serasa, Boa Vista ou Quod”, informou o site do Desenrola. “O prazo para ocorrer a baixa das negociações para pagamento à vista é de até 10 dias úteis a contar da data da confirmação do pagamento.” No caso das dívidas parceladas, o prazo de baixa das dívidas é de até 15 dias úteis a partir da efetivação do acordo. Ambos os contratos de financiamentos assinados só poderão ser cancelados em sete dias corridos após o acordo. Desenrola: dívidas renegociadas somam R$ 24 milhões em Fortaleza O Desenrola Brasil renegociou R$ 24 milhões em dívidas em Fortaleza, conforme os dados divulgados pelo Ministério da Fazenda. É a quinta maior cidade do País no montante renegociado. Ao todo, 34 mil fortalezenses refinanciaram seus débitos. No País, foram mais de R$ 35,6 bilhões com cerca de 12 milhões de brasileiros. Apenas na faixa 1, aproximadamente 1,6 milhão de pessoas renegociaram R$ 9 bilhões em débitos no Brasil. As dívidas para essa categoria caíram para R$ 1,2 bilhão após a aplicação do desconto médio de 87% pelo programa Desenrola.