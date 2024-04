Confiança da Construção cai 1,0 ponto em março, a 96,6 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,0 ponto em março, para 96,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICST variou 0,2 ponto. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 25, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

"A confiança setorial caiu com a avaliação mais negativa em relação ao ambiente de negócios", afirma a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo, em nota. As dificuldades de acesso ao crédito e à mão de obra qualificada continuam a afetar parcela expressiva das empresas, avalia. Castelo pondera, no entanto, que o setor se manteve otimista em relação à demanda dos próximos meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas aberturas, o Índice de Situação atual (ISA-CST) caiu 1,4 ponto em março, para 94,1 pontos, sob influências da situação atual dos negócios, que cedeu 3,2 pontos, para 93,5 pontos. O volume da carteira de contratos, por outro lado, subiu 0,3 ponto, para 94,6 pontos.