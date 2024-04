Concurso da saúde em Fortaleza reabre inscrições para pessoas com deficiência

Inscrições do concurso da Fagifor para pessoas com deficiência vão até 27 de março. Provas estão previstas para abril; veja detalhes

Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O concurso da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) reabriu as inscrições para pessoas com deficiência (PCD) até às 23 horas do dia 27 de março.

A ficha de inscrição, via formulário eletrônico, pode ser acessada pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que compõe a banca organizadora do concurso.

O preço das inscrições varia conforme o nível desejado, sendo R$ 90 para médio e técnico, R$ 120 para superior assistencial e R$ 180 para superior médico. A realização das provas está prevista para o dia 14 de abril deste ano.