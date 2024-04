Commodities atenuam queda do Ibovespa por cautela externa, antes de agenda semanal ganhar força

A queda moderada dos índices de ações internacionais nesta segunda-feira, 25, contamina o Ibovespa, em semana encurtada pelo feriado da Páscoa, na sexta-feira, e de divulgações de peso. Com isto, a liquidez já moderada nos últimos dias pode diminuir ainda mais. A desvalorização do Índice Bovespa, contudo, é moderada na leve alta do petróleo e do minério de ferro.

Como observa Alan Soares, analista da Toro Investimentos, o tom do mercado é moderado pois os investidores estão focados nos dados que sairão ao longo dos próximos dias. "Aqui, sairão a ata do Copom e o IPCA-15 de março, além de dados do emprego do Caged e o Relatório Trimestral de Inflação. Nos Estados Unidos, terão o PIB do quarto trimestre, o PCE preços de gastos com consumo e discurso do presidente do Fed Federal Reserve, o banco central americano, Jerome Powell", cita em nota.

Após o Banco Central mudar o tom do comunicado do Copom no encontro de março, ao sinalizar somente mais uma redução de meio ponto porcentual da Selic, e não mais duas deste nìvel, Raony Rossetti, CEO e cofundador da Melver, a comunicação foi boa e só houve surpresa. Por isso, diz, será importante avaliar os resultados do IPCA-15 e o IGP-M de março que sairão esta semana.