Bolsas da Ásia fecham em baixa, com cautela pré-dados na China e realização de lucros em Tóquio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/03/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, com as da China à espera de novos dados econômicos e a de Tóquio sucumbindo à realização de lucros após recentes máximas históricas.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,71%, a 3.026,31 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,86%, a 1.749,15 pontos, à medida que investidores mantiveram a cautela antes de indicadores locais sobre lucro industrial e atividade econômica (PMIs), a ser divulgados nos próximos dias.