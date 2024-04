CEO da Nvidia deseja a universitários de Stanford 'amplas doses de dor e sofrimento'

Segundo o empresário americano, nascido em Taiwan e que passou parte da infância na Tailândia, uma de suas vantagens em sua trajetória foi ter "expectativas muito baixas". E, ao contrário disso, a grande maioria dos alunos de Stanford, tradicional universidade próxima de São Francisco e grande formadora de trabalhadores do Vale do Silício, possuem "expectativas muito altas", por estarem em uma das principais instituições de ensino do mundo e ter dinheiro para pagar pelos estudos.

"Até hoje, eu uso a frase: dor e sofrimento dentro da nossa empresa com grande alegria", disse. "Porque você quer refinar o caráter da sua empresa. Você quer grandeza deles (seus funcionários). E grandeza não é inteligência. Grandeza vem do caráter", disse.

O empresário completou, então, o raciocínio dizendo que a grandeza "é formada por pessoas que sofreram". "Para todos vocês, alunos de Stanford, eu desejo amplas doses de dor e sofrimento", finalizou.

Nvidia

A fabricante de chips Nvidia tem sido uma das maiores vencedoras do boom da IA, e se tornou, no início de março, uma empresa com mais de US$ 2 trilhões de valor de mercado. Com isso, ultrapassou em valor de mercado a Alphabet, dona do Google, tornando-se a terceira maior empresa em valor de mercado dos Estados Unidos, atrás de Microsoft e Apple. A avaliação da empresa, naquele momento, foi de US$ 1,8 trilhão.