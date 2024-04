Votorantim Cimentos mais que dobra lucro e vai investir R$ 10 bi nos próximos anos

A companhia divulgou na quinta-feira, 21, os resultados registrados em 2023. No acumulado do ano, a Votorantim Cimentos registrou lucro líquido de R$ 2,618 bilhões, número 128% maior na comparação com 2022. No último trimestre de 2023, o indicador somou R$ 1,245 bilhão, alta anual de 153%.

"No Brasil, os investimentos devem exercer um importante papel de competitividade estrutural, com ações voltadas para a mineração, melhorias nas fábricas, logística, aumento de capacidade na produção de cimento e novos negócios. Esperamos que esse programa anualizado dependendo das condições de mercado possa aumentar em até 50% nossos resultados da operação brasileira", afirmou Ayres. Com relação ao exterior, a Votorantim Cimentos também prevê aportar R$ 5 bilhões considerando igual intervalo de cinco anos.

A Votorantim Cimentos prepara investimentos de R$ 10 bilhões para os próximos cinco anos, considerando o ciclo de 2023 a 2028, disse o diretor-presidente global da companhia, Osvaldo Ayres Filho, em primeira mão ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). O montante é dividido entre as operações da companhia no Brasil e no exterior.

Além de mais do que dobrar o lucro, a Votorantim Cimentos também registrou em 2023 um aumento de 18% no Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) na comparação com 2022. Considerando apenas os números do quarto trimestre do ano anterior, a empresa somou R$ 1,521 bilhão no indicador, aumento de 10% no intervalo anual.

Já em receita líquida, a cimenteira alcançou R$ 26,7 bilhões em 2023, alta de 3% ante 2022. Considerando o quarto trimestre, o indicador somou R$ 6,59 bilhões, com variação positiva de 1% ante o mesmo intervalo de 2022.

Para o ano de 2024, o diretor-presidente da Votorantim Cimentos mencionou que espera um ligeiro crescimento no mercado se comparado ao desempenho de 2023, acompanhando as projeções do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, na faixa de 1% a 2%. Segundo o executivo, a perspectiva de juros menores para 2024 deve impulsionar uma melhora gradual no segmento. "A redução anunciada ontem pelo Banco Central em 0,5% também ajudou", acrescentou Ayres.