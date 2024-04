Petrobras vai manter retenção de dividendos em assembleia em abril

A Petrobras confirmou, em documento enviado nesta sexta, 22, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que vai propor apenas os dividendos ordinários aos seus acionistas na próxima assembleia geral ordinária (AGO), prevista para 25 de abril, deixando decisão sobre uma remuneração extra para outro momento.

A estatal confirmou o pagamento de R$ 14,2 bilhões, com data-base da posição acionária no dia da AGO. Com isso, em relação a todo o ano de 2023, a estatal terá pago R$ 72,4 bilhões em proventos a seus acionistas.

O pagamento ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma: uma parcela de R$ 7,1 bilhões, com pagamento no dia 25 de maio e uma parcela de R$ 7,1 bilhões, com pagamento em 20 de junho. A remuneração total aos acionistas será de R$ 76 bilhões, sendo R$ 72,4 bilhões como dividendos e R$ 3,6 bilhões como recompra de ações, confirmou a estatal.