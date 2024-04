Governo bloqueia R$ 2,9 bilhões e mantém déficit dentro da meta fiscal

O Ministério do Planejamento anunciou nesta sexta-feira, 22, um bloqueio de R$ 2,9 bilhões no Orçamento, com o objetivo de evitar um estouro no limite de despesas do novo arcabouço fiscal. O valor, informado na primeira avaliação bimestral de receitas e gastos do governo em 2024, representa apenas 1,42% do total das despesas discricionárias do Executivo no ano.

Já a projeção para o resultado primário (saldo entre receitas e despesas, sem contar os juros da dívida) ficou dentro do intervalo da meta de déficit zero, que foi reafirmada pela equipe econômica. O governo projetou um saldo negativo de R$ 9,3 bilhões, o equivalente a 0,1% do PIB - ante a estimativa de superávit de R$ 9,1 bilhões contida no projeto de Orçamento. O resultado, porém, continua dentro da margem de tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB (para mais ou para menos) do arcabouço - o que permite um déficit de até R$ 28,8 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a apresentação dos números, o secretário do Orçamento, Paulo Bijos, afirmou que a atual projeção do resultado primário é um sinal de que "as contas públicas estão sob controle", mas que isso "não significa uma situação de conforto". "Pelo contrário: essa situação traz o respectivo sinal amarelo de que é fundamental continuarmos com muita atenção para mantermos a trajetória dentro da faixa de flutuação admitida", afirmou. "Significa que precisamos estar atentos na revisão e controle de gastos, que envolve todos os Poderes."