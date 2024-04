Troca Logística investe R$ 8 mi em nova unidade em Senador Pompeu

Empreendimento é o 2º do Grupo no Estado. Governador do Estado exaltou o marco na economia da região

O novo investimento conta com um centro de distribuição com 4 mil metros quadrados (m²) de área construída, já dotada de capacidade de ampliação.

A inauguração da filial em Senador Pompeu é um marco histórico para o setor, destaca Delmar Albarello, presidente do grupo. "Estamos entusiasmados em chegar ao Nordeste e trazer nossa expertise em soluções logísticas personalizadas para esta região tão importante do país".

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente do grupo, Delmar Albarello, do prefeito da cidade, Maurício Pinheiro, do coordenador de investimentos, Marcelo Marcílio, como representante do Governo do Estado, além de autoridades locais e clientes.

Apoio do governo do Ceará

O Governo do Estado também demonstrou apoio ao projeto. Em reunião, Elmano de Freitas (PT) e Albarello discutiram sobre o papel do operador logístico no transporte de matéria-prima para as indústrias cearenses.

O município escolhido para a nova filial é localizado no centro geográfico e rodoviário das indústrias calçadistas do Ceará, destacou o governador em uma postagem nas redes sociais.

"O Ceará é o maior produtor de calçados do Brasil e o objetivo é impulsionar ainda mais o crescimento do setor. É mais desenvolvimento econômico e emprego para os cearenses", destacou o governador.