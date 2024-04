Sabesp registra lucro líquido de R$ 1,186 bilhão no 4º trimestre, alta de 84,7% ante um ano

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 1,186 bilhão, o que representa um avanço de 84,7% ante o apurado no mesmo intervalo do ano anterior. No ano de 2023, o lucro somou R$ 3,523 bilhões, montante 12,9% maior que o apurado em 2022.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado somou R$ 2,964 bilhões nos últimos três meses de 2023, alta de 72,3% na comparação anual. Em 2023, o Ebitda foi de R$ 9,634 bilhões, um crescimento de 35,9% ante 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A receita operacional líquida cresceu 22,4% de outubro a dezembro ante um ano, para R$ 7,262 bilhões. No ano de 2023, a receita totalizou R$ 25,568 bilhões, montante 15,9% maior que o registro no ano de 2022.