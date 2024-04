Nike tem vendas estáveis no trimestre fiscal até fevereiro; ação cai 8% em NY

Em fevereiro, a Nike informou que pretendia demitir cerca de 2% de seu quadro, ou cerca de 1.600 funcionários, como parte das iniciativas para reduzir os custos em US$ 2 bilhões (US$ 9,7 bilhões) nos próximos três anos.

A Nike anunciou vendas estáveis no trimestre encerrado em 29 de fevereiro, sem se beneficiar do impulso dos gastos de fim de ano que ajudaram algumas marcas. A gigante de materiais esportivos reportou, em relatório divulgado na quinta-feira, 21, vendas mais fortes na América do Norte e na China, que compensaram a queda na Europa e da sua marca Converse. A Nike disse que suas vendas diretas ao consumidor permaneceram estáveis e as digitais diminuíram no trimestre.

As vendas no trimestre fiscal foram de US$ 12,43 bilhões, em comparação com a estimativa dos analistas de US$ 12,28 bilhões. As margens de lucro bruto aumentaram, ajudadas por preços mais elevados e custos mais baixos de frete marítimo. Fonte: Dow Jones Newswires.