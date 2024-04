Medidas que elevaram receita em 2023 subiram a R$ 168,3 bi no relatório bimestral, diz Tesouro

A secretária-adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Vargas, explicou nesta sexta-feira, 22, que, apesar de ter sido registrado uma redução na projeção de receitas em medidas aprovadas no ano passado pelo Congresso, o montante global previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) se manteve. De acordo com Viviane, as receitas passaram de R$ 167,59 bilhões incluídos na LOA para R$ 168,3 bilhões no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do primeiro bimestre, divulgado nesta sexta-feira.

"Houve ajuste (nas receitas) que é natural na evolução da legislação, mas não é uma preocupação. Estamos vigilantes como sempre", disse a secretária-adjunta.

Ela reforçou que as medidas já aprovadas são suficientes, neste momento, para alcançar as metas fiscais e que há um olhar positivo para o cenário de 2024.