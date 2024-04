Lula recebe fruticultores na Granja do Torto e ouve demandas do setor

O presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho, disse que o evento foi tranquilo e descontraído. "As demandas são, cada vez mais, abrir mercados. Depois, temos um problema fitossanitário, que é a mosca da fruta", afirmou. Coelho também falou sobre a possibilidade de liberação de beneficiários do Bolsa Família para trabalhar com carteira assinada temporariamente em períodos de safra.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira, 21, na Granja do Torto, cerca de 60 representantes dos setores de fruticultura e de sucos para um churrasco. O petista busca se aproximar do agronegócio, que na campanha eleitoral de 2022 esteve mais próximo de Jair Bolsonaro (PL).

O líder do setor afirmou que o presidente ouviu as demandas com atenção e mencionou obras de seus mandatos anteriores que facilitam a atividade atualmente. Questionado sobre a preferência política do agronegócio, Coelho preferiu se esquivar. "Eu não mexo muito com esse negócio de Bolsonaro e Lula. Mexo com fruticultura."

Outras demandas também foram apresentadas, inclusive na área tributária, como a inclusão dos sucos naturais na lista de isenções da cesta básica.

O diretor-executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), Ibiapaba Netto, disse que ficou satisfeito com o encontro. "Existem todas as pontes possíveis com esse governo", afirmou.