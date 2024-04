Juros: Mercado absorve relatório fiscal e taxas ficam de lado

Os juros futuros fecharam a sessão perto da estabilidade, com discreto viés de baixa nos vértices curtos e intermediários, comportamento que prevaleceu durante toda a sexta-feira. A agenda do dia teve como destaque somente o Relatório Bimestral de Despesas e Receitas, que foi bem digerido, mas longe de trazer grande alívio com o cenário fiscal. O recuo nos juros dos Treasuries, se não foi capaz de trazer as taxas locais para baixo, ao menos contribuiu para limitar o contágio da cautela que afetou a Bolsa e o câmbio.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 9,915%, de 9,932% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 mostrava 9,84%, de 9,85%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 10,09% (de 10,08% ontem) e a do DI para janeiro de 2029 marcava 10,58%, de 10,56%. Na semana, a curva perdeu inclinação, com as taxas curtas subindo cerca de 5 pontos e as longas, praticamente nos níveis dos ajustes da sexta-feira.

A ausência de vetores contundentes nesta sexta-feira resultou em lateralidade para as taxas, após uma semana de várias decisões de política monetária pelo mundo. Hoje foi a vez da Colômbia, que reduziu sua taxa em 0,5 ponto porcentual, a 12,25%.