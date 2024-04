Gol registrou prejuízo de R$ 135 milhões em janeiro; Ebitda ficou em R$ 682 milhões

A Gol destacou que as informações financeiras incluídas no relatório mensal, que será divulgado a partir de agora e enquanto durar seu processo de reestruturação, são apresentadas de acordo com a metodologia estabelecida pelo Código de Falências e outros regulamentos aplicáveis e não devem ser comparadas a demonstrações financeiras públicas divulgadas pela Gol que tenham sido preparadas de acordo com metodologias diferentes.

Os resultados financeiros relativos ao quarto trimestre da companhia serão divulgados na próxima quinta-feira, dia 28, como programado.