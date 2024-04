Fitch revisa perspectiva do rating AA- do Reino Unido de negativa para estável

A Fitch Ratings reiterou em AA- o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Reino Unido, mas revisou a perspectiva de negativa para estável. Segundo a agência, a decisão reflete o arrefecimento riscos à política econômica do país, que deve registrar estabilização da proporção da dívida para o Produto Interno Bruto (PIB) a partir do final de 2025.

A instituição afirma que o governo está focado em reduzir o déficit fiscal após os sucessivos choques da pandemia de covid-19 e da escalada dos preços de energia. Ao mesmo tempo, há um maior equilíbrio entre a posição das contas públicas e os objetivos do Banco da Inglaterra (BoE) para reduzir a inflação à meta de 2%, segundo a análise.

"Embora permaneça a incerteza relativa à estratégia orçamental do Reino Unido pós-eleição, as projeções cautelosas da Fitch pressupõem um equilíbrio entre as prioridades políticas e a redução dos riscos para a sustentabilidade das finanças públicas", afirma, em relação ao pleito que acontecerá este ano.