Fitch rebaixa rating da incorporadora China Vanke para BB+ e põe nota em observação negativa

A instituição alerta que esses fatores podem deflagrar a deterioração da flexibilidade financeira da companhia, que enfrenta o vencimento de dívidas em 2024 e 2025. "A observação negativa do rating captura as incertezas relacionadas ao setor e às perspectivas de vendas da empresa, bem como o momento e o progresso de sua monetização de ativos e novos planos de financiamento", afirma.

A nova classificação da Fitch é o mais recente sinal dos problemas no setor imobiliário chinês. No final de janeiro, a Justiça de Hong Kong ordenou a liquidação da Evergrande, que estava no centro da crise desde no segmento desde meados de 2021.