Dia: administrador judicial tem 5 dias para de manifestar sobre Daycoval e alienação de bens

As aplicações financeiras do grupo no Daycoval somam R$ 23,9 milhões em certificado de depósito bancário (CDB). Os advogados do Dia afirmam que esses recursos são relevantes para a manutenção da operação da rede e que o banco já vinha impedindo o resgate da aplicação. Além das aplicações, o Dia possui, de acordo com o pedido de recuperação judicial entregue à Justiça, créditos de contrato de antecipação de recebíveis contra o banco.

A Alvarez & Marsal e o escritório Galdino & Coelho, Pimenta, Takemi e Ayoub assessoram a companhia financeira e juridicamente, respectivamente.