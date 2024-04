Bolsas de NY fecham sem sinal único, com impulso limitado, mas Nasdaq renova recorde histórico

No setor corporativo, a ação da Nike recuou 7,00%, após a companhia de materiais esportivos informar sobre vendas estáveis no trimestre fiscal até fevereiro e projetar redução nas vendas à frente. Com isso, o papel da empresa teve o preço alvo cortado por vários agentes, como Wells Fargo, RBC Capital e Jefferies.

Os mercados acionários de Nova York tiveram uma sexta-feira de tom negativo em boa parte do dia, com notícias corporativas em foco e expectativa por declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Além disso, o fôlego esteve fraco, após na quinta-feira os três índices terem atingido recordes históricos de fechamento. Ainda assim, o Nasdaq marcou ganho e estendeu recorde histórico de fechamento.

Tesla, por sua vez, caiu 1,15%, no dia em que a Bloomberg reportou que a companhia reduziria a produção de carros elétricos em sua fábrica na China, diante da desaceleração no crescimento das vendas e da concorrência intensa no mercado chinês. Por outro lado, FedEx avançou 7,35%, após balanço que agradou.

Em dia de agenda fraca de indicadores, havia expectativa por sinais do Fed. O presidente da instituição, Jerome Powell, falou em evento do próprio banco central norte-americano, mas não tratou de política monetária nem da perspectiva futura para a economia.

Já o vice-presidente de Supervisão do Fed, Michael Barr, afirmou que não vê hoje o tipo de estresse no sistema bancário que ocorreu com a quebra do Silicon Valley Bank (SVB), em março passado.