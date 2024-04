Bolsas da Europa sobem puxadas por Frankfurt após dado de confiança; marcas de luxo punem Paris

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 22, com o clima beneficiado por dados econômicos mais animadores da região e após comentários de autoridades sobre política monetária. Frankfurt marcou novo recorde em reação à melhora da confiança das empresas alemãs, enquanto o índice referencial de Madri ficou perto dos 11 mil pontos. Já as ações vinculadas ao setor de bens de consumo de luxo voltaram a pesar sobre a Bolsa de Paris e também afetaram o mercado de Milão. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,18%, com o índice referencial alemão cravando novo recorde de 18.212,63 pontos. Em Londres, o índice FTSE 100 encerrou com alta de 0,61%, aos 7.930,92 pontos. O CAC 40, de Paris, teve queda de 0,34%, terminando a sessão aos 8.151,92 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na Alemanha, o índice Ifo de sentimento das empresas subiu mais que o esperado em março, para 87,8 pontos. Já no Reino Unido, as vendas no varejo ficaram estáveis na comparação mensal de fevereiro, surpreendendo analistas que previam queda de 0,3%.

No âmbito da política monetária, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, sinalizou, em entrevista ao Financial Times, que os mercados estão certos em prever mais do que um corte de juros este ano, ao dizer que está cada vez mais confiante de que a inflação do Reino Unido se move em direção à meta oficial de 2%. Já o presidente do BC alemão (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou, durante webcast do MNI nesta sexta-feira, que "é crescente a probabilidade" de que o Banco Central Europeu (BCE) anuncie seu primeiro corte de juros antes das férias do verão europeu. Nagel ressaltou, porém, que é mais provável que uma redução de juros venha em junho do que em abril. Em Paris, a Kering recuou 3,57%, estendendo a queda para o terceiro dia ainda sob efeito do alerta da empresa sobre queda das vendas da marca Gucci, divulgado na terça-feira.