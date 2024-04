Bolsas da Ásia fecham mistas, com perdas na China e nova máxima histórica em Tóquio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/03/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com perdas na China e em Hong Kong e nova máxima histórica do índice japonês Nikkei.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,95%, a 3.048,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,22%, a 1.782,30 pontos, à medida que a cautela prevaleceu antes da divulgação de indicadores chineses sobre lucro industrial e atividade econômica (PMIs), na próxima semana. Em Hong Kong, o Hang Seng teve queda ainda mais expressiva, de 2,16%, a 16.499,47 pontos.