BoJ planeja reduzir compra de JGB após ver reação de mercado à decisão monetária, diz Ueda

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou nesta sexta-feira, 22, que a instituição planeja reduzir a compra de títulos públicos do país (JGBs) a depender de como o mercado reagir à decisão de política monetária da terça-feira, 19, O BC japonês elevou os juros pela primeira vez em 17 anos e aboliu as taxas negativas após oito anos. A autoridade decidiu manter, no entanto, a política monetária acomodatícia. Ueda também destacou que a flexibilização monetária realizada pelo seu antecessor, Haruhiko Kuroda, ajudou a impedir uma alta do iene e a melhorar o nível de empregos e os lucros empresariais. *Com informações da Dow Jones Newswires.