STF julga hoje fator previdenciário; ação de R$ 54,6 bi pode afetar 'revisão da vida toda'

Na sessão desta quinta, os ministros também vão analisar outras regras previstas na mesma lei, como a carência de 10 meses para usufruto do salário-maternidade.

Especialistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), contudo, avaliam como "praticamente nula" a chance de o Supremo declarar a inconstitucionalidade do fator previdenciário. Isso porque a Corte se manifestou, em outros momentos, a favor da validade dessa regra. A ação que será julgada nesta quinta tramita há 25 anos no Supremo.

Caso os ministros mudem de entendimento e derrubem o fator previdenciário, o julgamento sobre a chamada "revisão da vida toda" das aposentadorias pode ser prejudicado, porque estão atrelados pela mesma lei. Um recurso do INSS que visa limitar a "revisão da vida toda" também está na pauta desta quinta.