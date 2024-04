Rui Costa classifica como 'crises de espuma' críticas à interferência na Petrobras

"Eu não vejo crise alguma", continuou Costa, em entrevista ao programa Bom dia, ministro , da TV Brasil. "A Petrobras teve o seu segundo maior lucro da história. Eu quero lhe perguntar, que empresa no planeta não queria estar vivendo uma crise dessa?", questionou.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, classificou as recentes críticas à interferência do governo na Petrobras como "crises de espuma". Segundo ele, a companhia segue apresentando bons resultados e os supostos problemas foram criados "artificialmente".

As críticas relacionadas à interferência do governo federal na companhia começaram após a decisão da companhia de não distribuir dividendos extraordinários, que partiu do governo, e frustrou os investidores.

Comunicação

Com uma cobrança maior do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que ministros informem melhor à população os projetos realizados pelo governo, Rui Costa reconheceu que a comunicação "sempre pode e deve melhorar".