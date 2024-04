No México, Banxico decide cortar taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 11,00%

O Banco Central do México (Banxico) decidiu nesta quinta-feira, 21, reduzir sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 11,00%. Uma maioria de quatro dirigentes votou por esse corte, mas uma integrante, Irene Espinosa Cantellano, preferia a manutenção da política monetária neste momento.

O BC mexicano afirma que, durante o primeiro trimestre deste ano, a atividade global deve ter se expandido em ritmo "ligeiramente maior" ao do trimestre anterior. Na maioria das economias avançadas a inflação geral e seu núcleo continuam a desacelerar, embora este de modo mais gradual. No quadro global, há riscos como o agravamento de tensões geopolíticas, o prolongamento de pressões inflacionárias, as condições financeiras apertadas e, em menor medida, desafios à estabilidade financeira.

No México, no primeiro trimestre a atividade econômica deve ter mostrado maior dinamismo, em relação à debilidade registrada no trimestre anterior, enquanto o mercado de trabalho seguia forte. A inflação desacelerou em fevereiro, a 4,40% na leitura anual. O núcleo dela também diminui, em 4,64% em fevereiro, aponta. Já as expectativas de inflação geral para o fim de 2024 tiveram um corte, com manutenção das expectativas para o núcleo.