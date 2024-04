Na China, vice-presidente do PBoC sugere mais flexibilização monetária

O vice-presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Xuan Changneng, sugeriu nesta quinta-feira, 21, que haverá mais flexibilização monetária e pediu mais apoio à inovação tecnológica, enquanto o governo do país amplia os esforços para estimular a economia e o setor produtivo.

Xuan afirmou que ainda há espaço para reduzir a quantidade de dinheiro que os credores devem manter em suas reservas e acrescentou que o PBoC deverá lançar um novo mecanismo de empréstimo voltado ao setor industrial e à economia digital.

O vice-presidente do PBoC disse ainda que a China tem uma riqueza de ferramentas de política monetária à disposição, e que a queda nas taxas de juros nas principais economias do mundo tornarão a política monetária chinesa mais independente.