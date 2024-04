Ibovespa cai 0,75% aos 128,1 mil pontos, com mercado esperando Selic maior

"Boa parte do suporte que a Bolsa brasileira tem tido é justamente pela percepção do mercado de que chegaria à taxa terminal mais rápido e, quando você passa a ter uma percepção de um ritmo mais lento, a Bolsa perde esse suporte", afirma Borsoi. Na quarta, ele aumentou a projeção de Selic no fim do ciclo, de 9% para 9,5%.

Para o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, os mercados tiveram uma reação esperada à decisão do Copom. No caso da Bolsa, ele destaca que tanto a discussão sobre a taxa de juros no fim do ciclo, como a possibilidade de desaceleração no ritmo de cortes pesam negativamente sobre o Ibovespa.

No setor financeiro, os destaques negativos foram Itaú Unibanco PN (-1,03%) e B3 ON (-2,75%, na mínima). No de consumo, aparecem as cinco maiores quedas do Ibovespa: Cogna ON (-11,90%), CVC ON (-5,04%), Casas Bahia ON (-3,10%), Magazine Luiza ON (-2,93%) e Pão de Açúcar ON (-2,84%). Petrobras (PN -2,72%, ON -2,04%) também foi destaque negativo: o mercado reagiu mal aos nomes indicados pela União e pelos acionistas minoritários para as eleições dos conselhos de administração e fiscal, no dia 25 de abril.

Na ponta positiva, as maiores altas ficaram com Marfrig ON (+2,69%), São Martinho ON (+1,94%), LWSA ON (+1,85%), SLC Agrícola ON (+1,66%) e Weg ON (+1,55%).