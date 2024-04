EUA: FDIC propõe mudança em regras de fusão bancária, em meio a ritmo acelerado de consolidação

A agência americana Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, na sigla em inglês) colocou em consulta pública propostas de mudanças em regras de fusões bancárias, à luz do ritmo acelerado de consolidação do setor nos Estados Unidos.

A proposta inclui novo conteúdo para tornar a abordagem mais alinhada a princípios, comunica as expectativas do conselho do FDIC em relação à avaliação de pedidos de fusão apresentados de acordo com a Lei de Fusões Bancárias e descreve os tipos de pedidos sujeitos à aprovação do FDIC, informou em comunicado o presidente do FDIC, Martin Gruenberg.

A proposta aborda a avaliação dos efeitos competitivos com a expectativa de que a instituição resultante de uma fusão opere em um ambiente competitivo em que os consumidores manteriam escolhas significativas. "A avaliação incluiria todos os prestadores de serviços financeiros relevantes que competem nos mercados geográficos e de produtos identificados", disse Gruenberg.