Dólar termina em leve alta, a R$ 4,9793, com influência externa contida por sinal do Copom

Após passar a tarde com oscilações bem contidas, operando ao redor da estabilidade, o dólar à vista ganhou um pouco de força no mercado doméstico na última hora de negócios desta quinta-feira, 21, acompanhando parcialmente a valorização da moeda norte-americana em relação ao peso mexicano, após o Banco Central do México anunciar um corte de juros. Com mínima a R$ 4,9509 e máxima a R$ 4,9858, ambas pela manhã, o dólar à vista encerrou a sessão cotado a R$ 4,9793, em alta de 0,10%. Na semana, a divisa ainda acumula baixa de 0,37%. Apesar do tropeço nesta quinta, o real apresentou desempenho superior ao de seus pares latino-americanos e ao da maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo analistas, a formação da taxa de câmbio se deu nesta quinta entre forças opostas. De um lado, o real era pressionado pelo avanço do dólar em relação a moedas fortes, sobretudo em razão da fraqueza do euro e do franco suíço, após o Banco Central da Suíça promover corte inesperado de juros. Já o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manteve a taxa em 5,25%. Em contrapartida, jogava a favor da moeda brasileira a combinação dos sinais emitidos na quarta-feira nas decisões de política monetária aqui e nos Estados Unidos.

O BC norte-americano adotou um tom ameno, minimizou as leituras de inflação recentes e manteve a projeção de pelo menos três cortes de juros ainda neste ano. Já aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central indicou que pode reduzir o ritmo de cortes a partir de junho. Trata-se de uma combinação que tende a manter um diferencial de juros interno e externo ainda atraente para operações de carry trade. Além disso, Selic mais alta traz custos elevados para o carregamento de posições compradas em dólar. Para o chefe da mesa de operações do C6 Bank, Felipe Garcia, o mercado de câmbio teve um dia de ajustes nesta quinta, após o dólar ter caído 1,10% na quarta-feira na esteira da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). "Temos o dólar mais forte lá fora, com o mercado digerindo as decisões dos BCs, com a do banco central da Suíça. Mas o real está bem comportado", afirma Garcia, para quem a moeda brasileira pode voltar a se apreciar nos próximos meses caso as leituras de inflação nos EUA mostrem desaceleração e se confirme um corte de juros pelo Federal Reserve em junho.