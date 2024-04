Cresce no mercado financeiro a avaliação negativa do governo

Pesquisa da Genial/Quest divulgada nesta mostra que houve uma piora na avaliação do governo Lula pelo mercado financeiro. O índice de reprovação do governo federal entre os executivos do mercado financeiro subiu de 52%, em novembro, para 64% no levantamento publicado nesta quarta-feira. A avaliação "regular" da gestão do petista caiu de 39% para 30%, enquanto que o índice de aprovação encolheu de 9% para 6%. Os dados foram coletados entre os dias 14 e 19, já captando portanto o impacto das tentativas do presidente de interferir na troca de comando da Vale e da decisão da Petrobras, tomada a pedido de Lula, de reter os dividendos extraordinários.

Os efeitos negativos dessa movimentação de bastidor do Planalto foram imediatos: a pesquisa mostrou que para os gestores do mercado financeiro o maior risco para o governo Lula neste momento é o intervencionismo na economia. Metade dos entrevistados (50%)apontaram o intervencionismo na economia como a maior ameaça ao atual governo, mais do que o estouro da meta fiscal, citado por 23%, e a perda da popularidade do presidente (19%).

Descolado