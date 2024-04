Cearenses somam mais de R$ 14,3 bi em dívidas no mês de fevereiro

Os segmento com maiores percentuais de dívidas são os bancos/cartões (30,85%), utilities (24,61%), que envolvem contas como água, luz, e as financeiras (18,19%)

Ao todo, são cerca de 3,1 milhões de inadimplentes , o que representa 44,73% da população adulta no Estado. Já o ticket médio ficou em R$ 4.570,93. Os dados são do Mapa de Inadimplência e Renegociação de Dívidas de fevereiro, divulgado nesta quinta, 21, pelo Serasa.

Levando em consideração Fortaleza, são mais de 4,7 milhões de dívidas em atraso, sendo que a quantidade de pessoas chega a 1,2 milhão. O ticket médio é R$ 5.354,48, acima do registrado no Estado.

De acordo com Daniel Pizanha, coordenador do Serasa, os bancos são os que mais contribuem para a inadimplência e isso não reflete apenas no Ceará, mas em todo o Brasil.

"Isso tudo contribuiu para que aquelas pessoas, com o poder de aquisição do 13º salário, adquirissem novas dívidas. E, agora, com o começo de ano, passaram a ter novas contas. Isso levou a priorização de algumas e a falta de pagamento de outras."

Já os acordos fechados pelo Serasa no Ceará somam mais 101 mil, sendo o segundo maior número do Nordeste, atrás apenas da Bahia, com 155 mil.

No Brasil, o número de inadimplentes chegou a 72 milhões, mas teve uma leve queda em comparação a janeiro (-0,04%).

Além disso, são mais de 271 milhões de dívidas que, juntas, somam R$ 382,2 bilhões. O valor do ticket médio, por pessoa, foi de R$ 5.306,27.

Serasa, Desenrola e Correios se unem para mutirão de renegociações

Fortaleza teve nesta quinta-feira, 21, um Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola, com apoio do Ministério da Fazenda. A operação especial de negociação de dívidas foi a maior ação de combate à inadimplência já realizada no País.