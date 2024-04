Bolsas de NY fecham em alta e principais índices marcam novos recordes lastreados no Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 21, com novas máximas históricas de fechamento nos três principais índices de Wall Street, diante da continuidade do otimismo com a perspectiva de que as taxas de juros serão cortadas pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de junho. Mesmo com os recordes, os índices perderam fôlego com o desenrolar da sessão. As ações da Apple despencaram mais de 4%, após a empresa ser alvo de um processo sob a acusação de que exerce um monopólio ilegal em smartphones que exclui concorrentes e sufoca a inovação Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,68%, aos 39.781,37 pontos; o S&P 500 teve alta de 0,32%, aos 5.241,53 pontos; e o Nasdaq computou ganho de 0,20%, aos 16.401,84 pontos.

O setor financeiro foi um dos destaques positivos no pregão desta quinta-feira. O Goldman Sachs disparou 4,35%. O Morgan Stanley, Citigroup e o Bank of America amealharam altas de mais de 2%. As ações da Apple ficaram de fora do bloco com ganhos. Na sessão, o papel cedeu 4,13% e foi a maior queda entre as 30 componentes do Dow Jones. O Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira, um amplo processo antitruste contra a companhia, acusando a gigante da tecnologia de deter poder de monopólio no mercado de smartphones e usar seu controle sobre o iPhone para aplicar uma conduta ampla, sustentada e ilegal.