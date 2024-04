Presidente da CVM diz que órgão está vivendo momento difícil, com servidores em operação-padrão

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, disse nesta quarta-feira, 20, que a autarquia está vivendo um "momento difícil", com os servidores em operação-padrão. "Estamos vivendo momento difícil, com servidores em operação-padrão. Eles não deixaram de trabalhar, continuam no desenvolvimento de atividades importantes para o mercado de capitais", comentou o executivo, ressaltando que a categoria tem o apoio do colegiado da reguladora.

O corpo técnico da CVM está na "fase 2" da operação-padrão, com impacto em algumas atividades das áreas técnicas.

A operação-padrão foi iniciada no fim de 2023 e intensificada no mês passado, uma vez que o governo não deu continuidade às negociações abertas no ano passado, de acordo com o SindCVM.