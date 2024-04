Prefeitura de São Paulo envia projeto à Câmara em novo passo para privatização da Sabesp

"A Sabesp e o município pactuarão o término do convênio atualmente existente, pelo qual a Sabesp destina a totalidade dos valores a ela pagos pelo município, descontados os tributos incidentes, à realização de ações em saneamento básico e ambiental de interesse do município", diz o projeto.

Privatização

Em relatório, o Itaú BBA destaca que este é mais um passo necessário no processo de privatização da Sabesp, principalmente considerando a relevância da cidade de São Paulo, que representa cerca de 45% do faturamento da empresa. "No geral, os principais pontos do projeto de lei vieram alinhados com as nossas expectativas", escrevem os analistas Marcelo Sá, Fillipe Andrade, Luiza Candiota e Victor Cunha.

Já o Safra avalia que o projeto de lei evidencia que as negociações com a cidade de São Paulo estão progredindo bem, o que é fundamental para o processo de privatização da Sabesp.

Contudo, segundo o banco, a inclusão de uma potencial compensação financeira no caso de prorrogação do contrato seria equivalente a uma taxa de concessão, e isso teria que ser considerado no valuation da companhia antes da privatização.