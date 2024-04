Para Powell, contratações em nível forte em si não impediriam corte nos juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse nesta quarta-feira, 20, que contratações em nível elevado não impediriam a autoridade monetária de cortar os juros no país. De acordo com ele, os EUA vivenciaram contratações muito fortes e a inflação caindo rapidamente no ano passado. "O forte crescimento do emprego não é motivo para nos preocuparmos com a inflação", disse Powell, a jornalistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele reforçou que a inflação nos EUA teve uma melhora significativa no ano passado, mas surpreendeu nos meses de janeiro e fevereiro. Mas, segundo o dirigente, é preciso cautela para não descartar as partes dos dados que não agradam. Ele avaliou ainda que as condições financeiras mais apertadas têm pesado na economia.

"É normal ver a inflação um pouco mais alta no primeiro semestre do ano", disse Powell, acrescentando que o caminho de volta à meta de 2% ao ano, às vezes, é "acidentado". "Tivemos dois meses de uma inflação instável. Estávamos dizendo que seria uma jornada acidentada. É por isso que estamos abordando esta questão com cuidado", acrescentou o dirigente. Mercado de trabalho 'em boa forma'

O presidente do Federal Reserve avaliou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está "em boa forma". De acordo com ele, o BC dos EUA monitora o segmento "com muito cuidado", mas não enxerga "fissuras" atualmente. "O quadro geral é realmente um mercado de trabalho forte, os desequilíbrios extremos que vimos nas primeiras partes da pandemia têm se resolvido, temos visto o aumento do crescimento de empregos e da oferta", avaliou Powell. Ele destacou ainda o "forte" crescimento salarial. Disse, porém, que essa expansão está moderando de forma gradual para níveis mais sustentáveis. "Em muitos, muitos aspectos, as coisas estão voltando ao estado em que estavam em 2019", avaliou. Dissidentes O presidente do Federal Reserve afirmou que o objetivo da autoridade monetária é obter o consenso dos dirigentes em suas decisões, mas que nem sempre isso é possível. "O Fed é uma organização muito orientada para o consenso. Tentamos alcançar o consenso e, idealmente, a unanimidade", explicou Powell.

Ele ponderou, contudo, que é normal as pessoas discordarem. "Também trato as dissidências com verdadeiro respeito", afirmou. Balanço de ativos O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que o objetivo é desacelerar o ritmo de redução do balanço de ativos da autoridade monetária "razoavelmente em breve". Mais cedo, ele já havia informado que o tema foi alvo da reunião deste mês, mas que nenhuma decisão havia sido tomada a respeito.