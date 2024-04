Ouro fecha em leve alta, em espera por decisão do Fed

O ouro fechou em leve alta nesta quarta-feira, 20, em espera por decisão monetária do Federal Reserve (Fed) nesta tarde, em sessão com impulso limitado também pela alta do dólar no exterior.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril fechou o pregão em alta de 0,06%, a US$ 2.161,00 a onça-troy.

A decisão monetária do Fed concentra a atenção do mercado nesta quarta-feira. Economistas consultados pelo Broadcast esperam manutenção da taxa de juros entre 5,25% a 5,50%, expectativa que também é amplamente precificada pelo mercado. Assim, o foco recai sobre a busca por sinais dos próximos passos de política monetária, incluindo sobre cortes de juros em junho.