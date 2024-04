Não é apropriado cortar juro até haver maior confiança de que inflação caminha à meta, diz Fed

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) destacou que não espera que seja apropriado reduzir as taxas de juros até que se ganhe maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à meta de 2%. O Fomc decidiu manter nesta quarta-feira, 20, a taxa básica de juros inalterada na faixa entre 5,25% e 5,50%, em linha com as expectativas dos analistas.

Em comunicado divulgado nesta quarta, o comitê disse que continuará a reduzir as sua fatia em títulos do Tesouro e de agências, além de ativos garantidos por hipotecas de agências, conforme descrito em seus planos anunciados anteriormente.

O Fomc repetiu, no comunicado, que está fortemente empenhado em fazer com que a inflação regresse à meta de 2%.