Impacto da política do BCE pode ser mais forte que previsto e pesar no PIB, diz dirigente

Hernández de Cos não disse quando pode haver corte de juros pelo BCE. Também presidente do Banco Central da Espanha, ele destacou a resistência "notável" do mercado de trabalho da zona do euro nos últimos dois anos.

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Pablo Hernández de Cos afirmou nesta quarta-feira, 20, que o impacto esperado da política monetária continua a ser um risco de baixo à perspectiva de crescimento econômico da zona do euro. Segundo ele, é importante "monitorar de perto" a eventual materialização desses riscos e calibrar o grau de restrição monetária de modo adequado.

O dirigente considera que os bancos da região estão neste momento com melhor capitalização e maiores níveis de liquidez que no passado. "Isso é atribuído em sua maior parte a novas regulações introduzidas após a crise financeira global", afirmou. Além disso, houve uma alta no grau de concentração do setor bancário, mencionou.