Ibovespa tem instabilidade com baixa em NY, em dia de decisão de juros no Brasil e nos EUA

Ainda fica no foco o aumento no índice de reprovação do governo Lula, o que pode ensejar expansão dos gastos e elevar as incertezas fiscais, no momento de dúvidas com as receitas. O Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado calcula que as receitas do governo ficaram R$ 12,2 bilhões abaixo do esperado no primeiro bimestre.

Na avaliação de Álvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, essas incertezas podem gerar desconforto nos mercados em algum momento. "Mas acho que está meio ajustado, mas afeta o curto prazo", pondera.

O analista Bruno Takeo, da Ouro Preto Investimentos, vai na mesma direção. "Acho que sim pode pesar, mas talvez não vejamos muito disso agora. As NTNBs já precificam um risco relevante. O principal driver para cortar juros por enquanto é lá fora, nos EUA", diz, ao referir-se a eventuais alterações na direção da Selic.

Apesar da alta de 1,23% do minério de ferro em Dalian, na China, onde o banco central manteve suas principais taxas de juros inalteradas na noite de ontem, as ações da Vale cedem, em meio ao noticiário envolvendo a empresa. A Vale informou que "avaliará oportunamente" os termos de uma ação judicial movida na Holanda contra a sua subsidiária integral, a Vale Holdings BV.

Já as ações da Petrobras recuam, diante da queda do petróleo acima de 1,00%, depois de ganhos recentes.

Quanto ao Copom, a fica a atenção no comunicado após a decisão de juros. Isso porque o colegiado tem mantido a sinalização de que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para as próximas reuniões - no plural.