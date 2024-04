Governo envia ao Congresso projeto de lei que substitui MP do Programa Mover

A MP do Mover foi editada no final de dezembro, mas a comissão mista para avaliar a medida ainda não foi instalada no Congresso.

Em jantar com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) na noite da terça-feira, 19, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse a que esperava receber o anteprojeto de lei do governo ainda nesta semana, após fechar um acordo com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, de que o tema tramitará como projeto de lei e não como medida provisória.