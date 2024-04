Dólar cai com realização por alívio em Treasuries e minério forte, após abrir em alta

O dólar abriu esta quarta-feira, 20, em alta no mercado à vista, alinhado à tendência internacional após manutenção de juros na China e em meio ao compasso de espera pelo desfecho da reunião monetária do Federal Reserve (15h). Porém, a moeda americana passou a cair com uma realização de lucros após subir nas últimas quatro sessões, refletindo possível ingresso de fluxo comercial diante do recuo dos juros dos Treasuries e da alta de 1,23% do minério de ferro em Dalian, na China nesta quarta-feira. O petróleo ampliava queda para mais de 1%, servindo de contraponto à recuperação do real.

Os investidores fazem ajustes finos à espera do desfecho e das sinalizações da reunião de política monetária do Federal Reserve e do presidente da instituição, Jerome Powell, em entrevista coletiva para comentar a decisão.

A expectativa é de que o Fed mantenha os juros intactos, na faixa de 5,25% a 5,50%. A surpresa poderia vir nas projeções do comitê de política monetária a respeito da trajetória das taxas nos próximos meses ou nos comentários do presidente da instituição, Jerome Powell, em entrevista a partir das 15h30.