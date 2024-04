Dirigentes do comitê do Fed não falaram sobre cortar juros em algum mês específico, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que os dirigentes do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) não bateram o martelo sobre quando começar a cortar os juros dos Estados Unidos. "Tomamos decisões reunião por reunião e não tomamos nenhuma decisão sobre reuniões futuras hoje", disse Powell, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, 20, quando o Fomc decidiu manter a taxa básica de juros inalterada na faixa entre 5,25% e 5,50%, em linha com as expectativas dos analistas do mercado financeiro.

De acordo com ele, a decisão de cortar os juros no país vai depender dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do equilíbrio dos riscos.

O presidente do Fed reafirmou que os dirigentes do Fomc esperam ver mais dados que os permitam ter uma maior confiança de que a inflação nos EUA está a recuar de forma sustentável para a meta, de 2% ao ano. "Não falamos sobre cortar os juros em algum mês específico", comentou.