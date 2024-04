CVM aprova acordo de cooperação técnica com a B3

Além disso, o acordo abarca a possibilidade de a CVM e a B3 desenvolverem eventos acadêmicos, palestras, mesas redondas, assim como outros projetos de interesse público, focados no debate de temas que dizem respeito ao mercado de valores mobiliários e ao âmbito da parceria.

Ainda, quando for o caso, com igual registro de oferta pública de valores mobiliários de renda variável, como ações, units, bônus de subscrição e Programa de BDRs.

O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou na terça-feira, 19, um acordo de cooperação técnica em conjunto com a B3, com intuito de possibilitar, por parte da CVM, o aproveitamento da análise feita pela B3 em relação às solicitações de listagem e admissão à negociação das companhias que estejam simultaneamente em processo de registro de companhia aberta ou emissor estrangeiro perante a autarquia.

"Com isso, espera-se a otimização das atuações estatal e privada em benefício do Mercado de Capitais", afirmou o superintendente de Relações com Empresas (SEP) da CVM, Fernando Soares, em documento divulgado nesta quarta-feira, 20, pelo Ministério da Fazenda.