Bolsas da Europa operam mistas, com forte queda de ações de luxo, à espera do Fed

São Paulo, 20/03/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, com as de Paris e Londres pressionadas por uma forte queda de ações do setor de luxo, enquanto investidores aguardam decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Outras tradicionais empresas do ramo de luxo seguiram o rastro da Kering: também no mercado francês, a LVMH e a Christian Dior tinham baixas de 2,9% e 3,1%, respectivamente, enquanto em Londres, a Burberry caía quase 4%.

A Kering, holding francesa especializada em artigos de luxo, alertou ontem sobre um esperado declínio na receita deste primeiro trimestre em função de uma acentuada queda nas vendas de sua marca Gucci na região da Ásia e do Pacífico. No horário acima, a ação da Kering tombava 14% em Paris.

Também no escopo da política monetária, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse mais cedo que é preciso avançar mais no processo de desinflação da zona do euro e que dados econômicos dos próximos meses "ajudarão a formar um quadro ainda mais claro" para uma eventual decisão sobre cortes de juros.

Amanhã, o Banco da Inglaterra (BoE) define seu juro básico, mas não há previsão de mudanças, mesmo após pesquisa de hoje mostrar que a inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou mais do que o esperado. A taxa anual do CPI britânico ficou em 3,4% em fevereiro, um pouco abaixo do previsto.

Às 7h07 (de Brasília), a Bolsa de Paris, que ontem renovou máxima de fechamento, caía 0,71%, e a de Londres recuava 0,22%, enquanto a de Frankfurt exibia leve alta de 0,11%. Já as de Milão e Madri tinham respectivas perdas de 0,05% e 0,07%, mas a de Lisboa subia 0,44%.

*Com informações da Dow Jones Newswires