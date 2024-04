Bolsas da Ásia fecham em alta, após China manter juros e à espera de anúncio do Fed

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/03/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, após o banco central chinês (PBoC) deixar suas principais taxas de juros inalteradas e à espera do anúncio de política monetária do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o BC dos EUA.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,55%, a 3.079,69 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,61%, a 1.806,61 pontos. No fim da noite de ontem, o PBoC manteve suas taxas de juros de referência para empréstimos (LPRs) de 1 e 5 anos em 3,45% e 3,95%, respectivamente. No mês passado, a taxa mais longa havia sido reduzida.