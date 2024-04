BC japonês encerra ciclo de oito anos de juros negativos

Porém, mesmo após a alta de ontem, as taxas de juros no Japão estão longe das de outras grandes economias desenvolvidas do mundo. A taxa-alvo do Banco do Japão foi elevada para uma faixa de zero a 0,1%, quando antes era de menos 0,1%. O banco disse em comunicado ter concluído que a economia estava em um "círculo virtuoso" entre salários e preços, significando que os salários estavam subindo o suficiente para cobrir o aumento dos preços, mas não tanto a ponto de reduzir os lucros das empresas. A principal leitura da inflação no Japão foi de 2,2% anual em janeiro, segundo dados mais recentes disponíveis.

Juros negativos - que os bancos centrais em algumas economias europeias também adotaram - significam que os depositantes pagam para deixar seu dinheiro com um banco. Mas a economia do Japão começou recentemente a mostrar sinais de crescimento mais forte: a inflação, após anos de baixa, acelerou, consolidada por aumentos maiores que o habitual nos salários. Esses são sinais de que a economia pode estar a caminho de um crescimento mais sustentado, permitindo que o banco central aperte a política de taxa de juros, anos após outros grandes bancos centrais terem elevado suas taxas rapidamente em resposta a um aumento na inflação.

O banco central do Japão elevou nesta terça-feira, 19, as taxas de juros pela primeira vez desde 2007. Assim, o país volta a ter juros acima de zero, encerrando um período de esforço agressivo para estimular uma economia que há anos luta para crescer. Em 2016, o Banco do Japão tomou a medida não convencional de reduzir os custos de empréstimos para abaixo de zero, numa tentativa de estimular empréstimos e impulsionar a economia estagnada. A decisão tomada ontem encerra, assim, um ciclo de oito anos de taxas negativas.

O banco central também abandonou política por meio da qual comprava títulos do governo japonês para balizar as taxas de mercado, incentivando empresas e famílias a tomar empréstimos baratos. O banco vinha relaxando lentamente a política ao longo do último ano, resultando em maiores rendimentos dos títulos conforme as perspectivas de crescimento do país melhoravam. O banco central disse ontem que as taxas de juros negativas e outras medidas que havia adotado para estimular a economia "cumpriram seus papéis".

Recorde na bolsa

Em muitos países, o aumento na inflação tem atormentado consumidores e formuladores de políticas. Mas no Japão - que, com frequência, enfrentou a deflação, que prejudica o crescimento -, o recente aumento nos preços foi bem recebido pela maioria dos economistas. O mercado de ações japonês, impulsionado pelo otimismo na economia e reformas corporativas que favorecem os acionistas, atraiu grandes somas de recursos de investidores ao redor do mundo, ajudando o índice Nikkei 225 a quebrar um recorde que durava desde 1989.