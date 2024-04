Lira: não há definição do governo sobre enviar projeto de renegociação de dívidas dos Estados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o governo ainda não deu nenhum indicativo sobre o projeto de renegociação das dívidas dos Estados com a União. "Não há ainda definição do governo sobre encaminhar o projeto de renegociação de dívidas dos Estados", afirmou.

Segundo ele, porém, "há uma vontade dos governadores em discutir e equacionar (a dívida dos Estados)".

"Há uma necessidade de se equacionar, porque cada um tem a sua versão. Os governadores acham que já pagaram a dívida há muito tempo. O governo tem certeza de que subsidia parte da dívida porque empresta mais barato do que capta. A gente vai ter que discutir. Há uma vontade política do governo, dos governadores e do Congresso para encaminhar esse problema", afirmou Lira.